Ricardo Nunes propõe pagar matrícula de alunos para manter Liceu Coração de Jesus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para evitar o fim das atividades escolares no Liceu Coração de Jesus, na região central de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes propôs que a prefeitura custeie as mensalidades de mais 200 alunos no colégio.

A proposta foi apresentada à direção da escola na tarde desta sexta-feira (19).

Na quarta, a reportagem mostrou que os pais foram comunicados do fechamento da unidade por causa da falta de alunos, em decorrência da insegurança da região.

A parceria proposta pelo prefeito seria nos moldes do que ocorre hoje com as creches credenciadas da cidade. O modelo é inédito, já que não há nenhum convênio desse tipo para o ensino fundamental.

A direção da escola disse que vai avaliar a proposta, mas, em uma primeira análise, considera que a entrada de mais 200 alunos garantiria a manutenção das atividades educativas no local.

HISTÓRICO DO LICEU CORAÇÃO DE JESUS

- Fundado em 1885, tinha como missão a educação de jovens de baixa renda

- Seus primeiros alunos foram filhos de escravos e de imigrantes italianos

- Em 1924, o prédio foi atingido por um dos bombardeiros lançados à antiga sede do Governo de São Paulo durante a Revolta Paulista

- Foi a primeira instituição paulistana a oferecer ensino médio noturno

- Em 2021, tinha 233 alunos matriculados em turmas do ensino fundamental e 43 no ensino médio, segundo o Censo Escolar