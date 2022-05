Ricardo Nunes empossa seis secretários municipais em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase um ano depois de assumir a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) empossou seis secretários municipais --Casa Civil, Direitos Humanos e Cidadania, Esportes e Lazer, Gestão, Urbanismo e Licenciamento, Turismo--, na manhã desta terça-feira (3). Entre eles, Soninha Francine, vereadora entre 2005 e 2008 e de 2017 a 2020 e candidata à prefeitura pelo PPS em 2008.

Atualmente, ela é filada ao Cidadania. Soninha assume a pasta de Direitos Humanos e Cidadania. A sua antecessora, Ana Claudia Carletto (Direitos Humanos e Cidadania), deixou o cargo no início de abril com a intenção de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, em outubro.

Soninha diz que um dos seus compromissos é o de "zero feminícidio" na capital.

"É isso que a gente tem que perseguir. A gente tem que perseguir zero pessoas em situação crônica de rua. A gente tem que perseguir zero criança vendendo bala no farol", afirmou Soninha, que também chefiou na gestão de João Doria (PSDB) a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Para chefiar a Casa Civil, Nunes empossou Fabrício Cobra Arbex, mestre em direito pela PUC de São Paulo e graduado em economia pela FAAP. O nome de Arbex já havia sido divulgado pela Secretaria Especial de Comunicação no último dia 8.

"Todos nós e a cidade mudamos de mãos com a partida do saudoso Bruno Covas, mas a essência e o compromisso continuam os mesmos, conforme faz sempre questão de afirmar o nosso prefeito", disse Arbex, que também foi secretário estadual de Turismo (2017 a 2018).

Para este cargo, Nunes levou em conta o engajamento político. "A Casa Civil tem atividade importante em fazer essa função de articulação com a Câmara, o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, o Congresso", disse o prefeito no dia em que anunciou a saída de Ricardo Tripoli da Casa Civil.

Filiado ao PSDB, Tipoli planeja voltar a exercer o cargo de deputado federal. Ele entrou na política em 1982 como vereador de São Paulo, já foi secretário estadual do Meio Ambiente no governo de Mário Covas.

O prefeito também deu posse para o arquiteto e urbanista, Marcos Duque Gadelho, para chefiar a pasta de Urbanismo e Licenciamento no ano que está prevista a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE).

"Temos uma missão muito grande como a revisão do Plano Diretor a ser concluída neste ano e nós sabemos da importância", disse Gadelho.

O secretário deverá liderar a revisão do PDE que estava prevista para ocorrer em 2021, mas teve seu prazo prorrogado para o final de julho deste ano por causa da pandemia de Covid-19.

Para a Secretaria de Gestão a escolhida é Marcela Arruda, que atua como advogada há 14 anos nas áreas do direito administrativo e eleitoral, além de "compliance".

"Sei do desafio de gerir uma secretaria com cerca de 500 pessoas coordenadas por profissionais com muito conhecimento técnico", contou a nova secretária Marcela Arruda.

O advogado Carlos Augusto Manoel Vianna é o responsável pela pasta de Esportes e Lazer. Antes ele atuou como secretário de Comunicação e de Educação em Diadema, na Grande São Paulo.

"A população não só do Brasil, mas da cidade de São Paulo vem envelhecendo. O esporte, com certeza, será fundamental para gente ter uma sociedade mais preparada para enfrentarmos os desafios da velhice", afirmou.

Outra novidade foi a reativação da secretaria municipal de Turismo na capital. O publicitário Rodolfo Marinho ficará responsável pela pasta. O segmento foi um dos mais afetados em razão da pandemia.

"A expectativa é que o setor de turismo de negócios, gastronômico e de eventos seja o maior da história no ano de 2023", promete Marinho.