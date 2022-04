Ricardo Nunes diz que Haddad tenta se apropriar de UPAs que não fez

Nunes assumiu o cargo em maio do ano passado, após a morte do então prefeito Bruno Covas (PSDB), que sucedeu João Doria (PSDB) no posto.

Também afirmou que reformaria e melhoraria 20 prontos-socorros, usando como modelo conceitual as UPAs, além de implantar 5 novas UPAs. Segundo relatório técnico do TCM, realizado entre fevereiro e março de 2017, o prefeito petista cumpriu apenas 22,5% dessa meta.

Reportagem da Folha mostrou que Haddad, por exemplo, prometeu inaugurar três hospitais (Parelheiros, Brasilândia e Vila Matilde), mas, segundo auditoria do Tribunal de Contas do Município, não entregou nenhum deles, sendo que apenas 50% dos trabalhos previstos foram realizados.

O petista, que é pré-candidato ao Governo de São Paulo, escreveu: "Antes de eu ser prefeito de São Paulo, a capital não contava com nenhuma UPA, a maior cidade do Brasil não tinha uma única UPA, hoje nós temos 12 em funcionamento".

