Retroescavadeira resgata famílias de cidade alagada no Paraná

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a tempestade intensa na região norte do estado ocorreu entre 3h30 e 5h30.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram a região norte do Paraná neste domingo (5) afetaram a estrutura de 270 casas na cidade de Bandeirantes e obrigaram a prefeitura a usar uma retroescavadeiras para resgatar famílias afetadas. .

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.