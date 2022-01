Retorno do litoral e interior gera congestionamento em rodovias de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano que resolveu curtir os últimos dias do ano na praia enfrenta lentidão no retorno para casa na tarde deste domingo (2). De acordo com a Ecovias, a rodovia dos Imigrantes, principal via de ligação entre a capital e o litoral, registrava quatro quilômetros de congestionamento, por volta das 15 horas. A lentidão era notada entre os quilômetros 48 e 44, devido ao excesso de veículos. A chegada a São Paulo, na região do Jabaquara, na zona sul, não registrava transtornos. Já a rodovia Anchieta, que também é administrada pela mesma concessionária, tinha tráfego livre em direção à capital, mas registrava congestionamento de 11 quilômetros no sentido litoral, com trânsito carregado entre o km 38 e 49. A rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que é utilizada normalmente por quem deixa cidades como Mongaguá e a Praia Grande, não registrava pontos de lentidão. No momento, de acordo com a Ecovias, o sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2x8, com descida realizada somente pela pista sul da via Anchieta, enquanto a subida da serra acontece pelas duas pistas da Anchieta e a pista norte da rodovia dos Imigrantes. Ainda conforme a concessionária, mais de 484 mil veículos desceram para a Baixada Santista em contagem realizada desde a meia-noite de terça-feira (28). No sentido capital, a empresa registrou a passagem de 333 mil veículos. Por volta do meio-dia deste domingo, a Ecovias informou que desceram mais de 2,9 mil automóveis, enquanto outros 8,3 mil fizeram o caminho oposto. Interior Quem decidiu passear pelo interior também precisa de paciência para chegar a São Paulo. Por volta das 15h, a rodovia Castello Branco tinha dois pontos congestionados. Entre os quilômetros 74 e 60, nas regiões de Itu e Sorocaba, e outro entre os quilômetros 40 e 45, nas proximidades de Araçariguama e Santana de Parnaíba. A concessionária CCR ViaOeste não detalhou os motivos para a lentidão. A rodovia dos Bandeirantes, que também faz a ligação entre o interior e a capital, era a que trazia mais dor de cabeça ao motorista. No meio da tarde, registrava ao menos três pontos de engarrafamento. Havia congestionamento de sete quilômetros entre o km 77 e 70, na região de Itupeva, e entre o km 56 e 53, em Jundiaí. Já na chegada a São Paulo, o congestionamento de quatro quilômetros foi registrado entre o km 17 e o 13, devido ao trânsito nas marginais. A Anhanguera, que é administrada pela concessionária AutoBan, a mesma da rodovia dos Bandeirantes, registrava lentidão em apenas um ponto, na região de Cajamar.

