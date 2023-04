Ressaca assusta banhistas e destrói posto de bombeiros no litoral de São Paulo

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu e outro está desaparecido após a forte ressaca registrada no litoral paulista no fim de semana. Em Guarujá, o mar invadiu toda a faixa de areia e, em Bertioga, um posto dos bombeiros ficou destruído.

Em Ubatuba, no litoral norte do estado, os bombeiros localizaram às 9h40 desta segunda (3) o corpo do turista Victor Caleb Caire, 23. Morador de Jundiaí (a 58 km da capital paulista), ele havia desaparecido no dia anterior ao ser puxado pela correnteza no mar da praia do Lázaro.

Caire estava acompanhado de três amigos. Dois deles conseguiram nadar até a faixa de areia e saíram sozinhos da água, enquanto o terceiro acabou resgatado por um surfista.

As buscas começaram ainda no domingo, com embarcações, equipes de mergulho, moto aquática e uma viatura de apoio, e foram retomadas às 5h30 desta segunda. A família reconheceu o corpo do jovem.

Em Guarujá, na Baixada Santista, um homem continuava desaparecido nesta segunda. Ele sumiu depois de entrar no mar da praia de Pitangueiras, próximo à ilha Pompeba, de acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GB Mar). As buscas continuam no local.

Em um trecho da praia da Enseada, a maior e mais popular de Guarujá, um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que o mar invade toda a faixa de areia, derrubando guarda-sóis e arrastando cadeiras e mesas de dezenas de pessoas, que precisaram sair às pressas.

A Defesa Civil do município diz que nenhuma via foi atingida pela ressaca.

Ainda no domingo, em Bertioga, um posto dos bombeiros na praia de Guaratuba não resistiu à força da maré e foi completamente destruído. Segundo o GB Mar, diante do iminente risco de queda, a área já havia sido isolada e desocupada.

Em Santos, o mar ficou agitado com maré elevada desde a madrugada de domingo. Segundo a prefeitura, sensores da Praticagem de São Paulo indicaram ondas de 2,5 metros, com pico de 3,7 metros na ilha das Palmas.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) precisou bloquear diversos trechos da avenida da praia devido ao avanço das ondas. A situação foi normalizada por volta das 16h30. A maré elevada se manteve ainda nesta segunda, com ondas acima de três metros.

De acordo com o plano municipal de contingência para ressacas e inundações de Santos, o estado de alerta se mantém por causa da previsão de altura significativa das ondas.