Resorts de Punta Cana querem atrair brasileiros com alta gastronomia e luxo

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA (FOLHAPRESS) - Um chinelo gigante na entrada do Margaritaville Island Reserve Cap Cana, na República Dominicana, já dá o recado aos hóspedes: ali a regra é aproveitar o descanso e o conforto.

No jardim, ao lado da recepção, uma placa reforça de novo o que o hotel all inclusive quer proporcionar aos visitantes —ela diz que, a partir daquele ponto, "nada de camisas, sapatos e preocupações".

O Margaritaville, aberto em outubro de 2021, fica na praia de Juanillo (a 15 minutos do aeroporto de Punta Cana) na região de Cap Cana, a mais nobre da região. Vizinho de outros resorts de luxo, o hotel busca se destacar pela grandiosidade e experiência gastronômica.

Como a região é muito procurada por casais em lua de mel ou comemorando bodas de casamento, o hotel criou uma área pensada especialmente para essas ocasiões.

São 40 vilas privativas, com uma espécie de pequenas casas que hospedam até duas pessoas e contam com piscina privativa e ducha ao ar livre. As diárias nessas acomodações não saem por menos de US$ 1.000.

Para os hóspedes que não procuram tanta privacidade, há ainda 228 suítes, todas com sacadas com vista para o mar e banheira. Algumas delas têm ainda acesso direto a uma piscina com borda infinita e curvas que ocupam toda a área central do resort.

Aliás, é nessa piscina sinuosa que o hotel mostra o seu propósito. O hóspede pode passar o dia todo na água levemente aquecida enquanto olha o mar, sem se preocupar com comidas ou bebidas.

Dentro da piscina, há um bar molhado, o Five o’Clock Somewhere (5 Horas Em Algum Lugar), que já traz no nome a desculpa perfeita para os hóspedes que quiserem logo cedo iniciar a degustação da extensa carta de drinques. Também se pode almoçar tacos, servidos em uma barca flutuante.

O resort se esforça para uma experiência gastronômica de alto padrão, com seis restaurantes. Um deles, de cozinha molecular, oferece um menu com dez etapas. Há também uma casa de comida caribenha, outra italiana e outra de culinária asiática.

A cervejaria artesanal fica aberta o dia todo e oferece quatro tipos da bebida produzidos ali mesmo, dentro do hotel. É o primeiro resort all inclusive a oferecer um serviço desse tipo.

À noite, a cervejaria também vira lugar para festa, com noites de karaokê e uma balada silenciosa, em que os hóspedes dançam com fones de ouvido com música no último volume.

Apesar do Margaritaville não ser exclusivo para adultos, o hotel investiu pouco nas atrações infantis. É que a rede Karisma, do qual faz parte, abriu outro resort na mesma região, totalmente pensado para a experiência das crianças, o Nickelodeon Hotels & Resorts.

Neste, localizado na praia de Uvero Alto, a ideia é que as crianças possam ver suas fantasias realizadas, como tomar café da manhã ao lado dos personagens que veem nos desenhos, enquanto comem pizza, hambúrguer, bolo e waffle com quantidade ilimitada —a não ser pelos pais— de chocolate e coberturas açucaradas.

O hotel oferece quartos com sacadas que têm ligação direta com piscinas, e um parque aquático com toboáguas, brinquedos e banho de slime (uma água com corante verde, com a aparência da meleca que virou febre entre os pequenos).

Durante todo o dia, nas piscinas e brinquedos, também voltam a esbarrar em Bob Esponja, Patrick —ou Patrício, como é chamado na língua espanhola—, Dora Aventureira, os amigos da Patrulha Canina e as Tartarugas Ninja.

Os pais, que não pagam pouco para agradar aos filhos (as diárias começam em US$ 400), não deixam de ser contemplados. O hotel oferece um serviço gratuito para crianças de 4 a 12 anos —para os menores, é preciso pagar US$ 15 a hora.

Os dois hotéis da rede Karisma em Punta Cana tentam atrair brasileiros, que são atualmente menos de 5% dos hóspedes. Os resorts, repletos principalmente de americanos (mais de 60% dos visitantes) e europeus, esbarram na concorrência com as praias do Brasil.

Além da alta do dólar e a dificuldade logística (são poucos os voos diretos para Punta Cana e a viagem, com escala, leva ao menos 10 horas), as duas praias que abrigam os resorts da rede não oferecem o tão esperado mar azul caribenho esperado.

Na faixa de areia dos dois hotéis, a reportagem encontrou bandeiras vermelhas alertando para águas impróprias para banho por conta do excesso de sargaço, alga vermelha de odor ruim que se acumula na orla.O azul do mar é visto das sacadas, mas a água é barrenta na orla.

Para nadar em águas azuis, como as vistas em fotos e filmes, é preciso sair dos resorts e gastar mais alguns dólares, já que nenhum passeio sai por menos de US$ 100 por pessoa.

SERVIÇO

Nickelodeon Hotels & Resort

Praia de Uvero Alto, Punta Cana, República Dominicana. Diárias a partir de US$ 400 (quartos para casal) a US$ 6.500 (casas para até cinco pessoas na Pineapple Ville). Serviço all inclusive de comidas e bebidas alcoólicas em todos os restaurantes do complexo e acesso gratuito ao parque aquático.

MargaritaVille Island Reserve Cap Cana

Cap Cana, Punta Cana, República Dominicana. Diárias a partir de US$ 350. Serviço all inclusive de comidas e bebidas alcoólicas em todos os restaurantes do complexo.

A jornalista viajou a convite do Grupo Karisma Hotels & Resorts