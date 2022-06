Repórter cinematográfico desaparece após cair de barco no Pará

BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - O repórter cinematográfico da TV Cultura do Pará Ronaldo Luiz Rodrigues da Silva desapareceu na tarde desta quinta-feira (16), no rio Guamá, em Belém. Ele estava velejando com um amigo, quando caiu da embarcação e não foi mais visto.

Segundo relato de amigos, ele tentou passar de uma embarcação para outra para fazer um reparo no veleiro de um amigo, mas escorregou e caiu na água. A correnteza estava muito forte na hora do acidente.

O amigo tentou jogar uma boia, mas Ronaldo não conseguiu alcançá-la. Ainda segundo os amigos, o repórter cinematográfico costumava velejar diariamente nessa região usando a própria embarcação. No momento da queda, ele estava sem colete de proteção.

O Corpo de Bombeiros fez buscas na área até o final da tarde desta quinta-feira, mas Ronaldo ainda não tinha sido localizado. As buscas seriam retomadas pela manhã desta sexta.

A TV Cultura divulgou nota lamentando o ocorrido e afirmando que está acompanhando o caso e prestando a assistência necessária.

A Marinha do Brasil vai instaurar inquérito administrativo para apurar as possíveis causas e responsáveis pelo ocorrido e reforça que qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação pode ser informada através do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185, (91) 3218-3950 ou (91) 99114-9187 (aplicativo de mensagem instantânea).