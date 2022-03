RenovaBR lançará secretários de Saúde como candidatos a deputado

Lula é presidente do Conass, conselho nacional de secretários de Saúde, órgão que tem tido protagonismo na elaboração e na execução de políticas de combate à pandemia da Covid-19 no Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RenovaBR terá candidatos a deputado ligados à Saúde, na esteira da pandemia: Daniel Soranz, secretário municipal da área no Rio de Janeiro, e Carlos Lula, estadual no Maranhão, juntaram-se ao movimento para disputar a eleição.

