Renato Janine Ribeiro é eleito para presidir a SBPC

Ambos os candidatos a presidente enfatizaram, em suas plataformas, a importância da ciência brasileira para superar os piores efeitos da pandemia de Covid-19 e o objetivo de reverter os cortes nos investimentos em pesquisa no país. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo antes de ser eleito, Janine Ribeiro defendeu a importância das políticas públicas baseadas em evidências científicas. "A ideia de sociedade do conhecimento precisa ser levada a sério", disse.

No pleito, Janine Ribeiro superou o neurocientista Carlos Alexandre Netto, ex-reitor da UFRGS (1.205 votos contra 617). Como vice-presidentes, foram eleitos a socióloga Fernanda Sobral, professora aposentada da UnB (que já ocupava o mesmo cargo na diretoria anterior), e o físico Paulo Artaxo, da USP. A secretaria-geral, os três cargos de secretários e as duas vagas de tesoureiros também serão preenchidas por pesquisadoras.

SÃO CARLOS, SP (FOLHAPRESS) - Renato Janine Ribeiro, professor de filosofia política e ética da USP e ex-ministro da Educação, foi eleito presidente da SBPC (Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência) para o biênio 2021-2023. A nova diretoria da instituição, principal órgão a congregar a comunidade científica do país, contará também, pela primeira vez, com sete membros do sexo feminino.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.