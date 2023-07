Relógio no Cristo Redentor marca prazo apertado para frear as mudanças climáticas

"Com emissões atuais de CO2 estimadas em 42.2 Gt por ano -equivalente a 1.337 toneladas por segundo- em um nível constante, esse "orçamento de carbono" será esgotado em menos de seis anos a partir de agora. Já o orçamento para ficar abaixo do limite de 2°C, de 1.150 Gt, seria exaurido em cerca de 23 anos e 9 meses", afirma.

"Esse é o limiar crítico, o ponto além do qual as consequências serão catastróficas para a natureza e a humanidade", explica Natalie Unterstell, presidente Instituto Talanoa, voltado à regulação e a riscos climáticos, que encabeça a campanha no Brasil.

A ação do Relógio do Clima chega ao país pela primeira vez neste ano e já passou por várias grandes cidades, como Londres, Roma, Seul, Tóquio e Pequim. O mais antigo fica na Union Square, em Nova York, e foi instalado em 21 de setembro de 2020. À época, a contagem regressiva marcava 7 anos e 102 dias para limitar o aquecimento global a 1,5°C.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.