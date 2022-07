Religiosos e políticos prestam homenagem a dom Cláudio Hummes

O perfil do sindicato também homenageou o cardeal no Twitter. Hummes deu apoio ao movimento da entidade durante a ditadura militar. "Foi com muita tristeza que a direção dos Metalúrgicos do ABC recebeu nesta segunda, dia 4, a notícia de falecimento do Cardeal franciscano Cláudio Hummes".

A Canção Nova também o homenageou e escreveu em nota "agradecemos a Deus o dom da vida de Dom Cláudio para a Igreja do Brasil e do mundo".

Em sua conta no Instagram, o padre Júlio Lancellotti postou uma foto antiga ao lado de Hummes na Pastoral do Povo de Rua.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.