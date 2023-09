Relembre detalhes da vida e da fuga do brasileiro Danilo Cavalcante

9 de setembro de 2023: Rouba uma van e tenta contato com dois brasileiros com quem trabalhou

4 de setembro de 2023: é visto por moradores do Condado de Chester; câmeras também flagram a presença do brasileiro na região

Agosto de 2023: No mês de agosto, é julgado nos Estados Unidos e condenado à prisão perpétua pelo feminicídio; no dia 31 do mesmo mês, escala uma parede e foge da prisão

2021: Em 19 de abril, mata Deborah com 38 facadas na frente dos dois filhos dela, então com 4 e 7 anos. É preso na sequência

2018: Em janeiro, viaja para os Estados Unidos. No país, passa a se relacionar com a também brasileira Deborah Evangelista Brandão. Desde 2020, ele a ameaçava por não aceitar o fim o relacionamento

2016: Muda-se com a família para Figueirópolis, no Tocantins

