Reitor da USP toma posse e diz que é preciso combater 'fuga de cérebros'

A escolha do novo reitor pelo governador costuma ser uma formalidade. Em quase todas as ocasiões, os candidatos mais votados pelo colégio eleitoral foram nomeados.

Carlotti encabeçou a chapa mais votada O novo reitor encabeçou a chapa USP Viva, a mais votada pela Assembleia Universitária, que aconteceu no fim de 2021. Além disso, ela também recebeu mais votos na consulta acadêmica, que é feita com alunos, professores e servidores, mas sem caráter deliberativo.

"No mundo atual, o saber e a ciência representam a principal riqueza de uma nação, e o Brasil, infelizmente, arrisca-se a perder o sentimento da história contemporânea aproximando-se perigosamente da regressão e não do esclarecimento", afirmou.

Ele é docente da unidade desde 1996, sendo seu diretor no período de 2013 e 2016. Também foi pró-reitor de pós-graduação da USP, durante a gestão do seu antecessor, o reitor Vahan Agopyan.

A cerimônia, que ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, teve a presença do governador João Doria (PSDB) e foi transmitida pela internet.

