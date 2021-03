Reino Unido testa tratamentos anti-Covid como prevenção em pacientes vulneráveis

Se os remédios se mostrarem eficazes para evitar a disseminação do vírus entre esses grupos, seu uso pode beneficiar ao menos 500 mil pacientes imunodeprimidos e 420 mil residentes de asilo no Reino Unido, segundo os pesquisadores.

No ensaio clínico já iniciado pela Universidade de Cambridge, chamado de Protect-V, participarão 2.250 voluntários com doença renal, que estejam em diálise ou com transplante renal ou estejam recebendo imunossupressão. Os testes vão durar 12 meses.

