Regis Danese, cantor gospel de 'Faz um milagre em mim', sofre acidente e pede oração em vídeo

O cantor gospel Regis Danese sofreu um acidente de carro na noite desta quarta-feira, 30, após colidir com uma carreta na BR-153, em Jaraguá, Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) falou ao, o artista teria invadido a pista contrária durante uma curva e bateu em um caminhão. O cantor foi levado para o Hospital Estadual de Jaraguá e, em seguida, transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira.

Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consciente e vai ficar em observação. A mulher dele, Kelly Danese, publicou que Regis "segue com sinais vitais preservados, consciente e verbalizando."

O cantor publicou um vídeo em seu perfil no Instagram logo após o acidente. Ele estava a caminho de um show no município de Ceres. Nas imagens, Regis aparece machucado e com um colar cervical no pescoço colocado pelos paramédicos.

Regis estava acompanhado do irmão, Daniel Danese, que ocupava o banco do passageiro. Segundo informações, o motorista do caminhão e o irmão do músico não se machucaram. Horas antes, o cantor havia publicado uma foto dentro do carro e disse que estava ouvindo a música Graça sobre graça, de filha Brenda Danese.

"Estou aqui sendo atendido, o carro arrebentou todo. Orem por mim, estou com muita dor no abdômen. Não aconteceu nada com o meu irmão, [ele] estava do meu lado", contou. "Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Deus é bom, Deus é meu refúgio."

Um pouco depois, o cantor publicou um novo vídeo e afirmou que passaria por uma cirurgia de emergência. "Acabei de chegar aqui em Goiânia. Vou ter que passar por uma cirurgia de urgência. Aconteceu uma perfuração, os médicos não sabem se é estômago ou intestino delgado."

A filha Brenda e a mulher de Regis publicaram um vídeo nas redes sociais. De acordo com elas, o cantor sofreu um trauma torácico e quebrou o braço. Kelly ainda afirmou que as duas quase viajaram com Regis. Ela estava acompanhando a filha em compromissos de trabalho.

Quem é Regis Danese

João Geraldo Danese Silveira, 50, foi compositor e backing vocal do grupo de pagode Só Pra Contrariar, começando em 1995. No início dos anos 2000, lançou carreira própria após se converter evangélico com a estreia do primeiro álbum O Meu Deus é Forte. Desde então, já produziu outros dez discos e uma coletânea.

O principal sucesso, Faz um Milagre em Mim, é obra do terceiro álbum, lançado em 2008. Compromisso tem 12 músicas e a canção figurou por meses entre as mais executadas, tanto em rádios evangélicas como nas não religiosas.