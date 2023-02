Régis Bittencourt é parcialmente liberada após quase 24 horas de interdição

Desabamento No final da noite de terça, a chuva provocou o desabamento de um muro sobre uma pessoa no Jardim Guanhembu, na zona sul da capital. A vítima, uma mulher de 40 anos, foi levada a um pronto-socorro da região com ferimentos.

Moradores criticaram o município na nota da prefeitura no Facebook. Um deles disse que havia descaso e que a administração municipal deveria pressionar pela solução do problema.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trecho do km 276,5 da rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, foi liberado parcialmente quase um dia depois de ter sido totalmente interditado por causa de um alagamento nas duas pistas da estrada, que liga São Paulo ao Sul do país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.