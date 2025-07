Região Sul bate recorde de frio no ano; baixas temperaturas devem continuar até a próxima semana pelo país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A massa de ar polar que chegou à região Sul do país na terça-feira (1º) derrubou as temperaturas na madrugada desta quarta (2), fazendo com que o recorde de frio do ano no país fosse batido em três cidades: Bom Jardim da Serra (SC), com -9,7°C, Pinheiro Machado (RS), com -9,1°C, e Painel/Fazenda Velha (SC), com -8,8°C.

O recorde anterior de temperatura mais baixa foi de -8,2°C, medido em Urupema (SC), em 24 de junho. Nesta quarta, a cidade da serra catarinense registrou uma marca bem próxima, de -7,8°C.

A cidade de São Paulo também bateu recorde de frio nesta terça.

Segundo a MetSul, as temperaturas ficaram abaixo de zero em ao menos 102 cidades gaúchas, considerando dados do Inmet, de universidades e de estações particulares. Dezenas de municípios tiveram registro de geada pela manhã e de camadas finas de gelo acumuladas sobre carros.

Em Santa Catarina, de acordo com o Ciram/Epagri (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia), foram 40 as cidades com temperaturas negativas entre a noite de terça e a manhã de quarta.

Os institutos de meteorologia preveem que a massa de ar polar que atingiu a região comece a se dissipar nesta quinta-feira (3), indo para o oceano Atlântico. No entanto, o dia ainda deve ser muito frio, e temperaturas abaixo de 0°C poderão ocorrer novamente, principalmente nas regiões das serras gaúcha e catarinense. De acordo com a Climatempo, há condições para a formação de geada na maioria das áreas do Rio Grande do Sul, e de Santa Catarina e no sul do Paraná.

No mapa de previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por exemplo, o Rio Grande do Sul deve ter temperaturas entre -2°C e 4°C em quase todos os municípios nesta quinta.

Com o fim da massa de ar polar, a previsão é que o frio diminua nos próximos dias, mas isso não significa que vá fazer calor. Pelo menos até o fim de semana, as temperaturas mínimas ficarão próximas de 0°C nas áreas montanhosas. As máximas até podem superar os 10°C em alguns momentos, nas a sensação de frio deve continuar.

Até a próxima semana, as temperaturas devem aumentar levemente, com máximas entre 15°C e 18°C. No entanto, como estamos no inverno, existe a possibilidade de uma nova frente fria trazer outra massa de ar polar ao país, o que faria com que as temperaturas despencassem novamente.

TEMPERATURAS MAIS BAIXAS NO PAÍS NESTA QUARTA (2)

-9,7°C Bom Jardim da Serra (SC)

-9,1°C Pinheiro Machado (RS)

-8,8°C Painel/Fazenda Velha (SC)

-8,1°C São Joaquim/Caminhos da Neve (SC)

-7,8°C Urupema/Parque exposição (SC)

-6,6°C Urubici/Vacas Gordas (SC)

-5,4°C André da Rocha (RS)

-5,3°C São José dos Ausentes (RS)

-5,2°C Bom Jesus (RS)

-5,2°C Monte Alegre dos Campos (RS)

-5,1°C Getúlio Vargas (RS)

-5,0°C Pedras Altas (RS)

(Fontes: Inmet, Epagri-Ciram e particulares)

SÃO PAULO TEM A TARDE MAIS FRIA DO ANO

De acordo com a medição oficial do Inmet na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, a cidade de São Paulo registrou nesta quarta-feira a tarde mais fria do ano, com a temperatura máxima de apenas 13°C. É o segundo dia consecutivo de quebra de recorde na capital, superando os 16,1°C registrados no dia anterior.

Essa marca foi provocada, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, pela persistência da nebulosidade ao longo do dia, aliada à presença de uma massa de ar frio de origem polar, que foi determinante para a manutenção das temperaturas baixas em toda a cidade.

Se 13°C é a menor temperatura máxima no ano, a menor temperatura mínima registrada foi de 5,9°C, em 25 de junho.

Segundo análises meteorológicas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a expectativa é de que o frio continue nos próximos dias na capital. Modelos numéricos indicam que outro recorde de menor temperatura máxima pode ser registrado nesta quinta-feira, com previsão de valores próximos aos 13°C.

Na região metropolitana de São Paulo, as temperaturas mínimas devem variar de 11°C a13°C pelo menos até a metade do mês de julho. A máxima, no entanto, deve começar a subir gradativamente, superando os 20°C no sábado (5) e se mantendo entre 22°C e 23°C nos dias seguintes.

Além da capital, outras regiões do estado também enfrentaram temperaturas bastante baixas nesta quarta. Na Baixada Santista, a máxima ficou em torno de 14°C, o menor valor registrado em 2025 até o momento. Na região de São José dos Campos, os termômetros marcaram máxima de 16°C. Apesar do frio, não se trata do menor valor do ano na região. Já na região de Sorocaba, a máxima foi de 16,4°C, também sem quebra de recorde.