Redação aborda influencer e pouco investimento em pesquisas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os vestibulandos que fazem provas neste domingo (9) para a Unicamp puderam escolher entre dois temas para a redação: uma postagem nas redes sociais, ou abordar a falta de investimentos em pesquisas no país. Segundo vestibulandos, no primeiro caso, o candidato deveria escrever o que nas redes sociais ganhou o nome de "textão" sobre a onda de crianças e adolescentes que são influencers. Na segunda alternativa, o vestibulando teria que argumentar de maneira crítica sobre a redução de repasses para os pesquisadores. Segundo vestibulandos, no primeiro caso, o candidato deveria escrever o que nas redes sociais ganhou o nome de "textão" sobre a onda de crianças e adolescentes que são influencers. Na segunda alternativa, o vestibulando teria que argumentar de maneira crítica sobre a redução de repasses para os pesquisadores. Nas redes sociais, candidatos postaram comentários sobre os dois temas. Além dos temas das redações, os posts sobre o vestibular da Unicamp nas redes sociais também comenta nas redes sociais também comentam questões nas provas da Unicamp que partem de postagens nas redes sociais, citando um post de Juliette, vencedora do BBB 21, sobre xenofobia. Números de candidatos e agenda de provas Fizeram provas neste domingo os aprovados na primeira fase do vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Os candidatos responder questões dissertativas e uma redação. Já no segundo dia de prova, nesta segunda-feira (10) os participantes terão de responder questões específicas da área de seu curso. Ao todo, 12.938 candidatos podem participar da segunda fase — são oferecidas 2.540 vagas em 69 cursos de graduação da Unicamp. A prova foi aplicada em 22 cidades pelo país.

