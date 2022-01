Recife suspende Carnaval de rua de 2022

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A prefeitura do Recife anunciou, no início da noite desta quarta-feira (5), a suspensão do Carnaval de rua em 2022. A decisão ocorre em meio ao aumento de casos de gripe na cidade e em Pernambuco e à pandemia de Covid. Em nota, a prefeitura disse que vai "concentrar esforços para combater aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave (srag)". Em dezembro, uma comissão especial de vereadores do Recife voltada para o debate sobre a realizada do Carnaval recomendou a suspensão da festa, com possibilidade de adiamento para meses posteriores a depender do avanço da vacinação e do cenário epidemiológico. Quanto às festas privadas, a prefeitura do Recife vai seguir o que for definido pelo Governo de Pernambuco. A administração estadual prometeu se manifestar sobre eventos carnavalescos na segunda quinzena de janeiro. Também nesta quarta, a prefeitura de Olinda anunciou o cancelamento do Carnaval de rua. Um dos principais polos de Carnaval do país, a cidade também não foi palco dos festejos em 2021. A decisão foi anunciada pelo prefeito Lupércio Nascimento (Solidariedade) em entrevista coletiva pela manhã. "Só iríamos fazer o Carnaval se a gente sentisse segurança. Não seremos irresponsáveis em expor a vida de ninguém. Acima de qualquer evento, está a vida. Isso é o mais importante", afirmou Lupércio. Nesta semana, Salvador e Rio de Janeiro, outras cidades que são palco de tradicionais folias de rua, também anunciaram o cancelamento do Carnaval deste ano.

