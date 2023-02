Recife abre Carnaval com shows de Geraldo Azevedo e Caetano Veloso

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Acabou a espera. Depois de dois anos sem Carnaval, o Recife abre oficialmente, nesta sexta-feira (17), a folia de 2023. A largada para a festa mais popular da cidade acontece no Marco Zero, o principal polo da festa recifense.

Agremiações, caboclinhos e maracatus fazem apresentações a partir das 16h. À noite, serão realizados shows. A principal atração da noite é o cantor Caetano Veloso.

Também irão se apresentar na noite de abertura o Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Duda Beat e um dos homenageados da festa, o cantor Geraldo Azevedo -que levará ao palco convidados como Fafá de Belém, Chico César, Elba Ramalho e Alceu Valença.

Serão cinco noites de apresentações musicais gratuitas para o público no Marco Zero, na área central do Recife.

Neste sábado (18), Maestro Duda, Almir Rouche, Pabllo Vittar (com participações de Uana e Romero Ferro) e cantores de brega se apresentam.

No domingo (19), a noite será com Gerlane Lops, Maria Rita, Sorriso Maroto e Fundo de Quintal.

Na segunda (20), haverá um encontro de blocos líricos, Frevo de Bloco (Coral Edgar Moraes, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres), Melim, Nando Reis e Emicida.

Por fim, na terça (21), André Rio, Lenine e Spok, João Gomes, Alceu Valença, Elba Ramalho e orquestras de frevo se apresentam, fechando o Carnaval.

Neste ano, o tema da folia na cidade será "Voltei, Recife, com todos os Carnavais", em alusão à música "Voltei, Recife", Alceu.

A folia volta às ruas da cidade após dois anos sem realização em decorrência da pandemia de Covid-19.

Além do cantor Geraldo Azevedo, serão homenageados durante o Carnaval a passista Zenaide Bezerra e a presidente do Maracatu Estrela Brilhante, Dona Marivalda.

Serão 44 polos no Carnaval da capital pernambucana, sendo oito centralizados. Ao todo, cerca de 2.800 apresentações ocorrerão durante os quatro dias de folia.

Em Olinda, a abertura aconteceu um dia antes, nesta quinta (16), com shows de Alceu Valença e Elba Ramalho.

Nesta sexta (17), a noite será exclusiva para o brega, uma das novidades do Carnaval de Olinda. Banda Labaredas, Dany Myler, Conde e Banda Só Brega, Banda Sentimentos, Rafaela Santos e Priscila Senna fazem shows. A programação está prevista para começar às 16h30 e seguir até o início da madrugada de sábado.

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2023 NO MARCO ZERO DO RECIFE

Sexta-feira (17)

Recife Matriz da Cultura Popular - Apresentação das Agremiações vencedoras do Grupo Especial Carnaval 2020 Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério Homenageados do Carnaval - Geraldo Azevedo, Zenaide Bezerra e Dona Marivalda Geraldo Azevedo e Convidados - Alceu Valença, Elba Ramalho, Fafá de Belém e Chico César Caetano Veloso Duda Beat

Sábado (18)

Recife Matriz da Cultura Popular - Apresentação das Agremiações vencedoras do Grupo 1 do Carnaval 2020 Orquestra do Maestro Duda Almir Rouche Pabllo Vittar (com participação de Uana e Romero Ferro) Recife Capital do Brega Domingo (19)

Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto Gerlane Lops e Orquestra de Bamba Maria Rita Sorriso Maroto Fundo de Quintal

Segunda (20)

Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos Frevo de Bloco, O Grande Encontro (Coral Edgar Moraes, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres) Melim Nando Reis Emicida Terça-feira (21)

Recife Matriz da Cultura Popular - Apresentação das Agremiações vencedoras do Grupo 2 do Carnaval 2020 André Rio Lenine e Spok João Gomes Alceu Valença Elba Ramalho Orquestrão - 10 anos do Frevo como Patrimônio Cultural da Humanidade