Receita proíbe uso de celular no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos

A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, afirmou que trabalha constantemente em conjunto com os órgãos de segurança pública para a melhoria da segurança aeroportuária, tendo colaborado com a elaboração da portaria.

De acordo com a portaria, o uso desses equipamentos, particular ou empresarial, deve ser autorizado pela Receita Federal e os espaços autorizados serão sinalizados e demarcados pela concessionária.

A portaria nº 56/2023 foi publicada pelo delegado da Receita Federal do aeroporto e valerá a partir do dia 1º de junho.

A medida foi tomada após o caso de duas brasileiras que foram presas na Alemanha sob acusação de tráfico internacional de drogas depois de terem as etiquetas de suas bagagens trocadas no aeroporto. A norma não atinge os viajantes e demais usuários das áreas públicas do aeroporto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal proibiu o uso de celulares e qualquer equipamento que capture imagens nas áreas restritas de segurança do terminal de cargas aéreas do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos.

