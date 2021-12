Reajuste da tarifa de ônibus é adiado para 2022 em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes confirmou nesta sexta-feira (24) que o reajuste da tarifa de ônibus será adiado para 2022. O valor atual, de R$ 4,40, será mantido até a definição da votação do projeto de lei que prevê custeio do governo federal para a gratuidade de idosos. O último reajuste das tarifas de ônibus, metrô e trem ocorreu em janeiro de 2020, quando a passagem subiu de R$ 4,30 para R$ 4,40. Na última quarta-feira (22), durante reunião extraordinária do CMTT (Conselho Municipal de Trânsito e Transporte), representantes da administração municipal já tinham apresentado cálculos que poderiam levar a tarifa básica até R$ 5,10. Na reunião, a prefeitura justificou a decisão dizendo que o IPCA atingiu 15,51% no acumulado entre dezembro de 2019 e novembro de 2021. A SPTrans afirma que o subsídio ao transporte público na capital paulista é de R$ 3,3 bilhões ao ano. O valor pago pela administração municipal é usado para cobrir a diferença entre a tarifa e o custo de cada passageiro transportado que, segundo a prefeitura, é de R$ 8,71. Embora governo e prefeitura tenham mantido o valor da tarifa em 2021 em meio à pandemia, no fim de 2020 foi revogada a gratuidade no transporte coletivo municipal e intermunicipal para pessoas entre 60 e 64 anos. Em novembro, durante a inauguração da estação João Dias, da linha 9-esmeralda da CPTM, o governador João Doria (PSDB) já havia sinalizado para a possibilidade de reajuste. "Vamos concluir os entendimentos, análises. Quero lembrar apenas que 80% do sistema de transporte público é bancado por empresas, que compram o VT [vale-transporte] e oferecem a seus profissionais", disse. Também estava presente o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que havia deixado em aberto a discussão sobre o reajuste. "Se não houver esse aumento, o repasse do custo do diesel vai ser pago também com o subsídio. O que é o subsídio? Um dinheiro que está no caixa da prefeitura e vai sair da educação, da saúde para subsidiar o transporte. É uma questão que está sendo discutida, nada foi definido." Na última quarta (22), o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) lançou uma campanha pela internet contra o aumento de tarifa de ônibus no Brasil.

