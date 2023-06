'Rasgador de notas' do Carnaval pagou fiança de R$ 12 mil e foi absolvido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Tadeu Faria foi transferido para uma prisão federal. Ele ficou conhecido durante a apuração do Carnaval de São Paulo em 2012, quando invadiu a mesa da Liga Independente das Escolas de Samba do estado e rasgou os papéis com as notas dos jurados.

Tiago Tadeu Faria tinha 29 anos quando ficou conhecido como o "rasgador de notas" do Carnaval de 2012. Naquele ano, a Mocidade Alegre foi campeã.

Chegou a ser preso após o ocorrido, mas foi solto após pagar fiança de R$ 12.400.

Ele foi absolvido pela Justiça de São Paulo um ano depois, quando o juiz Edison Tetsuzo Namba considerou que não houve crime no ato de rasgar as notas e destruir lixeiras e grades do Sambódromo do Anhembi.

Anos depois, Tiago recebeu um novo apelido: "Gianecchini do crime". Desta vez, porém, o crime não tinha relação com o Carnaval. Ele foi preso em setembro de 2020 por suspeita de envolvimento a vários ataques a bancos em São Paulo.

Roubos milionários. A quadrilha que Tiago fazia parte seria responsável pelo roubo de R$ 2 milhões da agência do Banco do Brasil de Botucatu (SP), em julho de 2020. Também é investigada pelas explosões e roubos a bancos em Ourinhos (SP), em maio de 2020, quando foram levados R$ 50 milhões, e em Bauru (SP), em fevereiro de 2018. Os ataques levaram pânico e terror às cidades paulistas.

Antes de ser preso, ele mantinha um perfil no Instagram onde ostentava carros importados e seu físico de atleta. Ele se apresentava como dono de uma academia na zona norte da cidade de São Paulo.

Atualmente, é considerado um dos líderes do "novo cangaço" no estado. A polícia o considera um dos maiores criminosos de roubo a banco do Brasil.

Ele foi identificado graças ao material genético encontrado em um veículo blindado apreendido pela polícia.

Tiago foi transferido da penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, para o presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Em agosto de 2021, ele tentou fugir da unidade com outros dois presos, mas acabou detido pela tropa de choque do sistema prisional.

Ele foi condenado a 53 anos, dois meses e dez dias de reclusão em regime fechado.