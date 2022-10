Raps pede ação junto a prefeitos para que liberem transporte na eleição

A Raps também participará da Vigília pela Democracia, que reunirá entidades de diversos setores da sociedade civil na OAB-SP. No primeiro turno, ela ficou responsável por supervisionar possíveis ocorrências no transporte público no dia do pleito.

No primeiro turno, a entidade suprapartidária já havia acionado lideranças de cidades como São Paulo, João Pessoa e Blumenau, com esse mesmo objetivo.

