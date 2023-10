Rapper de 20 anos morre após ser baleado durante abordagem da PM em SP

Em seu canal no YouTube, Lucas aparece em clipes como "Jogado Caro", "Preto no Topo", "Mestre da Fuga" e "Sobrevivendo nas Ruas".

Pessoas que estavam próximas ao local da abordagem disseram que os policiais teriam tentado tirar a bala do corpo do rapper com um alicate, disse a afirmou o parente do rapper. "Tentaram tirar para se livrar das provas", denuncia a fonte.

Um familiar da vítima, que preferiu não se identificar, contou à reportagem que Lucas saiu para dar uma volta com um amigo e que "não havia arma" com eles. "É verdade que a moto era roubada, mas era desse amigo dele. Se existisse uma arma, como a polícia deixaria o rapaz armado fugir, por que não atiraram nele, então?", questionou.

A arma do policial que atirou em LK Metralha foi apreendida para perícia. Já a arma que estaria com o garupa não foi encontrada. "Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC), bem como coleta de impressões digitais", informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, em nota.

O piloto perdeu o controle e os dois caíram em uma calçada da Avenida Salgado Filho. Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento do impacto da moto no portão de um prédio.

