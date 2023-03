Ramadã inspira cardápios especiais em restaurantes e até no ar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na última quarta-feira (22), começou o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Nesse período, os seguidores da religião islâmica jejuam e se abstêm também do fumo, das relações sexuais e até de beber água do nascer ao pôr do sol para que, segundo a tradição, ricos e pobres se mostrem iguais perante a Deus.

O Ramadã acontece todo 9º mês do calendário islâmico, que é regido pela Lua, o que explica por que o período sempre cai em datas diferentes do calendário padrão ocidental. Segundo a fé muçulmana, foi nesse mês que, há mais de 1.400 anos, o Alcorão começou a ser revelado ao profeta Maomé.

O jejum do Ramadã é um dos cinco pilares da religião muçulmana, que inclui ainda a profissão da fé, as orações diárias, a caridade e a peregrinação anual à Meca. Apesar de soar estranho para quem não é muçulmano, ele é seguido à risca pelos fieis ao islã - e, justamente por isso, inspira cardápios especiais em cozinhas do mundo todo.

Em São Paulo, por exemplo, o chef Fred Caffarena, do restaurante MakeHommus.NotWar, criou um menu especial que é oferecido durante todo o período, sempre das 18h às 19h- na hora do iftar, a oração que acontece logo após o pôr do sol. Ele inclui água mineral e a tâmara para a tradicional quebra do jejum, sopa de grão-de-bico com parmesão e molho harissa, porção de homus, legumes grelhados e um prato principal à escolha do cliente (kafta, falafel, linguiça de cordeiro ou couve-flor assada), além da sobremesa do dia.

Até mesmo as refeições servidas no ar, a milhares de pés de altitude, são adaptadas ao Ramadã. Nos voos da companhia árabe Qatar Airways para alguns destinos selecionados, tanto as refeições do iftar quanto as do suhur (a refeição consumida no início da manhã, antes do jejum) são servidas pontualmente no nascer e no pôr do sol, em uma bolsa desenhada especialmente para a ocasião. Os pratos incluem wraps vegetarianos e não vegetarianos, doces árabes, tâmaras, uma fatia de bolo, laban (uma espécie de iogurte, também conhecido como coalhada fresca) e água.

"Durante o mês sagrado, é nosso dever cuidar uns dos outros e promover a espiritualidade", disse o CEO do Grupo Qatar Airways, Akbar Al Baker. "Dando as boas-vindas a uma das estações mais espirituais, a Qatar Airways tem o orgulho de oferecer aos seus passageiros uma experiência de viagem tranquila e organizada durante o mês sagrado do Ramadã."