Raia 'gigante' de 6 m encalha em praia de SP e dá trabalho para ser salva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma raia manta de aproximadamente 6 metros, medidos de uma nadadeira à outra, ficou encalhada na terça-feira (26) na comunidade do Viareggio, em Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. O IPeC (Instituto de Pesquisas Cananéia) foi acionado pela população logo no início da tarde desta quarta (27) para fazer o resgate do animal.

Segundo o instituto, esse pode ter sido o maior indivíduo já resgatado até hoje na região.

Ao lado dos moradores, o IPeC realizou os procedimentos de resgate para a reintrodução do animal no mar. Eles utilizaram técnica de desencalhes de baleias, na qual as nadadeiras são envoltas por corda para que o animal seja puxado para dentro da água novamente.

O procedimento foi realizado com sucesso e a raia retornou ao mar. O IPeC alerta para que as equipes e a população fiquem de olho às praias para observar se a raia volta a encalhar novamente no local.

Apesar de serem animais mais oceânicos, o encalhamento das raias não é algo incomum na região. O animal pode chegar a ter 8 metros e pesar duas toneladas.

Ainda, segundo o IPeC, casos semelhantes já foram registrados nos últimos anos na costa.