Rafa Kalimann agradece apoio após desabafo sobre críticas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Rafa Kalimann, apresentadora e ex-BBB de 29 anos, agradeceu aos fãs e seguidores pelo apoio após desabafar sobre comentários negativos sobre seu corpo em uma publicação.

Em seu perfil no Instagram, Kalimann compartilhou alguns cliques no estádio do Chelsea, na Inglaterra, na companhia de seu irmão no último final de semana.

Nos comentários, vários seguidores teceram críticas ao seu corpo. Alguns, inclusive, sugeriram que ela estaria doente ou fazendo uso de drogas ilícitas. Incomodada, Rafa Kalimann desabafou sobre o ódio virtual em uma postagem no Twitter e foi apoiada por nomes como Juliette e Larissa Tomásia, ex-participante do "BBB 22" (TV Globo).

Nesta terça (10), a ex-BBB agradeceu o apoio em story na rede social. "Poucas vezes na minha vida eu recebi uma onda de amor e carinho tão grande", afirmou.

"Ontem chorei horrores porque tinha optado por ficar um pouquinho off no decorrer do dia aqui nas redes sociais e aí, na hora que peguei meu telefone, foi assim", emendou.

Kalimann agradeceu ao público pelo carinho. "De todo meu coração, primeira coisa que eu pensei na hora que vi tudo foi: 'Deus, que o senhor retribua todo esse amor, carinho e toda essa energia do mesmo jeitinho que todas as pessoas me desejaram, me mandaram'".

"Obrigada, de todo meu coração. Que isso se multiplique e, mais do que isso, que isso se torne um hábito nosso, de sempre mandar coisas boas para as pessoas nas redes sociais. A gente está cada vez mais carente disso", finalizou a ex-BBB, que depois mostrou detalhes do quarto que está hospedada em Lisboa, Portugal, no momento e agradeceu mais uma vez em uma publicação no Instagram.