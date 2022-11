Racionais MC's darão aula aberta na Unicamp na quarta (30)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Racionais MC's dará uma aula aberta na próxima quarta (30) na Unicamp (Universidade de Campinas). O evento presencial está com inscrições encerradas, mas será transmitido ao vivo na página do IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências Humanas) nas redes sociais.

Ao todo, 700 pessoas poderão entrar no Centro de Convenções da universidade para acompanhar a aula, que será a partir das 19h. O encontro integra a programação do Unicamp Afro, promovido pelo IFCH.

A relação entre o quarteto da periferia paulistana, formado por Mano Brown, KL Jay, Edi Rock e Ice Blue, e a Unicamp não é nova. Em 2018, a universidade divulgou que o álbum "Sobrevivendo no Inferno" entraria na lista de obras obrigatórias para o vestibular de 2020.

O disco, de 1997, é apontado como um marco na cultura e na música brasileira. Ele é retratado em livro de Arthur Dantas Rocha, publicado no ano passado pela editora Cobogó.

Na primeira fase de seu vestibular, no dia 6 passado, a Unicamp reproduziu a letra de "Gênesis" em suas questões e abordou a alusão do título da música à influência do cristianismo na dinâmica das comunidades periféricas.

Os Racionais MC's chegam à sala de aula pouco mais de dois meses de uma apresentação repleta de referências políticas no último Rock in Rio. O show teve "Mil Faces de um Homem Leal", homenagem ao guerrilheiro Carlos Marighella, cuja imagem surgiu ao fundo no telão.

Recentemente, o grupo virou tema de documentário na Netflix. Em "Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo", os protagonistas revisitam a sua trajetória por meio de longo relato, com imagens inéditas de acervo.

AULA ABERTA COM RACIONAIS MC'S NA UNICAMP

Quando Quarta (30/11), às 19hOnde Centro de Convenções do Ginásio Multidisciplinar da UnicampTransmissão online https://www.facebook.com/events/675452184292658/