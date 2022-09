Quinze são presos por mega-assalto em Guarapuava (PR) em abril

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Quinze suspeitos de participação no roubo a uma transportadora de valores na cidade de Guarapuava (PR), em abril, foram presos nesta terça-feira (20) pelas polícias do Paraná e de São Paulo. Também foram apreendidos objetos de luxo, supostamente comprados com o dinheiro dos crimes.

Os presos são de vários estados do Brasil e já possuem passagens por outros crimes, como roubo a banco e de cargas, tráfico de armas, drogas e extorsão mediante sequestro.

Segundo as investigações, a organização criminosa está envolvida também em roubos nas cidades de Campina Grande do Sul, Cerro Azul, Lapa e Quitandinha, no Paraná; Criciúma, Araquari e Blumenau, em Santa Catarina; Araçatuba e Ourinhos, em São Paulo; e Itajubá, em Minas Gerais.

Além do armamento pesado, o grupo usava a tática de fechar as entradas das cidades para retardar a chegada da polícia. Em Guarapuava, durante a fuga, foram surpreendidos por dois policiais militares. No confronto, ambos foram atingidos e um deles morreu.

O crime teve início na noite do dia 17 de abril, quando os acessos da cidade foram fechados, seis carros foram incendiados e moradores foram feitos reféns, servindo de escudo humano.

Apesar do armamento pesado e de muito barulho, com várias explosões causando terror nos moradores, depois de quatro horas os bandidos fugiram sem levar nada.

A operação policial para cumprir 74 mandados judiciais, como prisão, busca e apreensão, envolveu 500 policiais civis e militares do Paraná e de São Paulo.

Os presos podem responder pelos crimes de organização criminosa, latrocínio, incêndio e explosão, porte ilegal de armas de fogo e explosivos, dano qualificado, receptação, sequestro e cárcere privado.