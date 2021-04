Quer saber se já teve um orgasmo? Saiba como o corpo reage

Quer saber se você teve um tão desejado orgasmo? De acordo com uma pesquisa norte-americana publicado no periódico científico Journal of Sex & Marital Therapy, cerca de 60% da população mundial feminina têm anorgasmia, que é a dificuldade de chegar ao orgasmo. O estudo também mostra que essa disfunção sexual é mais comum em mulheres. E ainda tem as que não sabem como é o orgasmo feminino e não têm certeza se alguma vez tiveram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.