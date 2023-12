Quer entrar na USP com a nota do Enem? Saiba como se inscrever

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest recebe até 5 de janeiro as inscrições para o preenchimento de 1.500 vagas em cursos de graduação na USP (Universidade de São Paulo) na modalidade Enem-USP.

O Enem-USP é um novo sistema implantado no ano passado que substitui o ingresso na universidade via Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do Ministério da Educação, que era utilizado anteriormente.

A ideia é que, com o novo sistema, os ingressantes pelo sistema Enem-USP possam seguir o mesmo calendário de matrícula dos ingressantes que entrarem pelo concurso vestibular da Fuvest, o que não era possível no sistema anterior, via Sisu, que muitas vezes demorava mais de um mês para a seleção.

Os cursos oferecidos no processo seletivo se agrupam nas áreas do conhecimento: ciências biológicas e da vida; ciências exatas e tecnológicas; e ciências humanas e sociais. Os candidatos devem se inscrever em uma única área e selecionar, em ordem de prioridade, até o máximo de três cursos pretendidos.

O resultado do Enem será divulgado apenas no dia 16 de janeiro, por isso, depois de saberem suas notas os candidatos ainda terão a oportunidade de alterar suas opções de cursos dentro da área escolhida no período de 18 a 19 de janeiro.

A taxa de inscrição é de R$ 10. Estão isentos os candidatos inscritos no vestibular da Fuvest 2024, aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica e os inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal).

A primeira chamada de candidatos aprovados será em 24 de janeiro e a segunda, em 14 de fevereiro. Haverá também chamadas de candidatos em listas de espera.

COMO SERÁ A SELEÇÃO

A seleção dos candidatos será por classificação conforme a pontuação obtida no Enem 2023. Primeiro serão preenchidas 685 vagas destinadas à ampla concorrência (AC); depois 512 vagas destinadas às políticas de ações afirmativas, nas categorias escola pública (L1 e L3); e, por fim, os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que tenham realizado a inscrição, também, para as 303 vagas PPI, nas categorias PPI (L2 e L4).

Confira a tabela de distribuição de vagas por modalidade no Enem-USP 2024:

- Escola Pública (EP-L1) – candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras;

- Escola Pública (EP-L3) – candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras;

- Pretos, Pardos e Indígenas (PPI-L2) – vagas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras;

- Pretos, Pardos e Indígenas (PPI-L4) – vagas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras.

O candidato concorrerá apenas com aqueles que tenham optado pelo mesmo curso e período no processo seletivo Enem-USP 2024, mas a pontuação final poderá variar para cada curso.

Para ingresso em 2024, além das 1.500 vagas pelo Enem, a USP oferece 8.147 vagas pelo vestibular da Fuvest e 1.500 vagas pelo Provão Paulista, totalizando 11.147 vagas para novos alunos.