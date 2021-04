Quem pode se vacinar agora? Veja o cronograma pelo país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vacinação contra a Covid-19 no Brasil começou em 17 de janeiro e primeiro atingiu profissionais de saúde e pessoas acima de 90 anos. Aos poucos a faixa etária foi diminuindo e outros grupos passaram a ser incluídos, como os policiais e agentes penitenciários, que começaram a ser vacinados em São Paulo nesta segunda (5), por exemplo.

Veja como está a vacinação em diferentes estados.

Sudeste

SÃO PAULO

Vacinação para os próximos grupos

- Professores do ensino básico (infantil, fundamental e médio) - a partir de 10 de abril

- Pessoas com 67 anos - a partir de 12 de abril

- Pessoas entre 65 e 66 anos - a partir de 21 de abril

Categorias e faixas etárias já atendidas até agora

- Trabalhador de saúde, indígenas e quilombolas - 17 de janeiro

- Acima de 90 anos - 8 de fevereiro

- Entre 85 e 89 anos - 12 de fevereiro

- Entre 80 e 84 anos - 27 de fevereiro

- Entre 77 e 79 anos - 3 de março

- Entre 75 e 76 anos - 15 de março

- Entre 72 e 74 anos - 19 de março

- Entre 69 e 71 anos - 26 de março

- Pessoas com 68 anos - 2 de abril

- Policiais e agentes penitenciários - 5 de abril

MINAS GERAIS

- Pessoas de 65 anos - A vacinação para essa faixa etária está em andamento em Belo Horizonte; a imunização dos idosos de 64 anos começará nesta sexta-feira (9)

- Forças de segurança - Começaram a ser cadastradas, para levantamento de público, mas ainda não há previsão de início na capital. O estado anunciou início no dia 7 de abril.

- Trabalhadores da educação - Não foi informado, prefeitura diz seguir orientações do PNI (Programa Nacional de Imunização)

RIO DE JANEIRO

- Pessoas de 65 anos - A vacinação para essa faixa etária está em andamento na capital; cada dois ou três dias são dedicados a uma idade, separada entre homens e mulheres

- Profissionais de saúde - Os que ainda não se vacinaram estão sendo vacinados por idade; nesta quinta (8) é a vez de quem têm 56 anos

- Forças de segurança - A partir do dia 12 de abril segundo calendário do estado, ainda não detalhado pela prefeitura​

ESPÍRITO SANTO

- Pessoas de 65 anos - A vacinação para essa faixa etária está em andamento em Vitória; pessoas entre 60 e 64 anos começam a ser vacinadas no próximo sábado (10)

- Forças de segurança - Ainda não foi iniciada na capital; o estado começou no dia 6 de abril

- Trabalhadores da educação - A previsão não foi divulgada. A partir do dia 15 de abril, o governo do estado iniciará a distribuição de doses para a vacinação dos trabalhadores da educação, com a utilização das reservas técnicas de doses do Estado.

Sul

PARANÁ

- Pessoas com 66 anos - Segunda-feira (12), em Curitiba. Vacinação interrompida desde sábado, para o público de 65 anos, por falta de vacinas. Até 14 de abril, estão sendo aplicadas apenas as segundas doses em idosos entre 79 e 75 anos.

SANTA CATARINA

- Pessoas com 66 anos ou mais - Sábado (10), em Florianópolis. Nos dias 10 e 11 de abril, serão aplicadas as segundas doses para idosos entre 73 e 77 anos

RIO GRANDE DO SUL

- Pessoas com 63 anos ou mais - sábado (10), em Porto Alegre.

- Forças de segurança – profissionais da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, do sistema prisional, guardas municipais, brigada e dos Bombeiros estão sendo vacinados entre 05 e 09/04

Centro-Oeste

MATO GROSSO DO SUL

- Suspendeu em Campo Grande nesta sexta (9) a vacinação para pessoas com 61 anos, por falta de vacinas. Até 15 de abril, está ocorrendo a aplicação de segunda dose em pessoas que se vacinaram entre os dias 10 e 18 de março

- Forças de segurança - neste sábado (10), ocorre a vacinação de profissionais das forças de segurança e salvamento pertencentes ao quadro efetivo da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF), Guarda Civil Metropolitana (GCM) e fiscais da Agência de Transporte e Trânsito (Agetran)

MATO GROSSO

- Pessoas de 70 a 74 anos - Até este sábado (10), essa faixa etária será imunizada em Cuiabá. A vacinação para pessoas de 65 a 69 anos começará na segunda (12)

- Forças de segurança - Prefeitura diz não ter previsão, pois aguarda distribuição de doses pelo governo do estado

- Trabalhadores da saúde - Sábado (10) vacinará servidores que estão afastados das atividades, para que possam voltar a trabalhar

GOIÁS

- Pessoas de 64 anos - Goiânia inicia a aplicação da primeira dose em pessoas com essa idade neste sábado (10)

Trabalhadores da saúde - Profissionais com idades entre 55 e 60 anos receberão a primeira dose a partir de sábado (10)

DISTRITO FEDERAL

- Pessoas de 66 anos - No Distrito Federal estão sendo vacinados idosos com 66 anos ou mais. Por conta da falta de vacinas, o governo do Distrito Federal aguarda novas doses para continuar aplicando a primeira dose do imunizante nesse público.

- Profissionais de saúde - Os profissionais de saúde que trabalham no setor privado também estão sendo contemplados. As doses só estão disponíveis para os que conseguiram agendar.

- Forças de segurança - Os profissionais começaram a ser vacinados na segunda-feira (5). Apesar da data constar como o primeiro dia da vacinação para esse público, anteriormente os profissionais já estavam sendo contemplados com as doses remanescentes.

Nordeste

BAHIA

- Pessoas de 62 anos - faixa etária que está sendo vacinada nesta semana em Salvador

- Forças de segurança - vacinação de policiais acima de 50 anos que estão em atividade começou na quarta-feira (31) na capital baiana

CEARÁ

- Pessoas de 62 anos - faixa etária que está sendo vacinada nesta semana na capital cearense. Por causa do estoque reduzido, apenas pessoas que vão tomar a segunda dose estão sendo vacinadas nesta quinta-feira (8).​

PERNAMBUCO

- Pessoas com 64 anos - vacinação deste grupo etário em andamento desde o dia 23 de março no Recife. Não há previsão para outras idades.

- Forças de segurança – vacinação de policiais civis, militares, federais, rodoviários federais e membros das Forças Armadas iniciada nesta terça-feira (6)

PARAÍBA

- Pessoas com 60 anos – vacinação deste grupo etário em andamento desde o dia 3 de abril em João Pessoa. Sem previsão para outras idades.

- Forças de segurança – nesta quinta (8), iniciada a vacinação de policiais militares, civis e bombeiros militares que tenham até 59 anos e que estejam envolvidos diretamente nas ações de enfrentamento da Covid-19

ALAGOAS

- Pessoas com 61 anos – vacinação deste grupo etário, que foi interrompida nesta quarta-feira (7) em Maceió por falta de doses, será retomada neste sábado (10)

- Forças de segurança – iniciada vacinação de guardas municipais a partir de 45 anos

SERGIPE

- Pessoas com 64 anos - vacinação deste grupo etário iniciada desde terça-feira (6) em Aracaju.

- Forças de segurança – iniciada nesta terça-feira (6) vacinação de integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito.

RIO GRANDE DO NORTE

- Pessoas de 64 anos - A vacinação para essa faixa etária está em andamento em Natal; no dia 10 de abril deve começar a imunização de pessoas a partir de 63 anos

- Forças de segurança - No estado, incluindo a capital, começou nesta quinta-feira (8), de forma escalonada e com prioridade de acordo com a exposição dos servidores ao contágio

- Trabalhadores da educação - Ainda não há previsão, depende do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde

MARANHÃO

- Pessoas de 66 anos - A vacinação para essa faixa etária está em andamento em São Luís. No sábado (10) e domingo (11), será feita a imunização das pessoas com 65 anos.

- Forças de segurança - Desde segunda-feira (5), estão sendo vacinados servidores das Forças de Segurança (Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal).

- Trabalhadores da educação - a prefeitura aguarda a destinação de doses para esse público prioritário.

PIAUÍ

- Pessoas de 68 anos (suspensa) - Pessoas com 68 anos já receberam a primeira dose da vacina em Teresina. Segundo a prefeitura, o cronograma para as demais faixas etárias depende do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. Nesta sexta (9), será aplicada a segunda dose para a faixa de 79 e 80 anos. Pessoas acamados com idade de 65 a 69 anos e trabalhadores da saúde com mais de 30 anos também foram vacinados.

Forças de segurança - Agentes que atuam na linha de frente da Segurança foram vacinados entre os dias 5 e 7 de abril. A prefeitura aguarda mais doses para concluir a vacinação desse grupo.

Trabalhadores da educação - a definição de datas depende do recebimento de novas doses.

Norte

AMAZONAS

- Comorbidades de 18 a 44 anos - A vacinação para essa faixa etária em Manaus está em andamento na capital para portadores de cardiopatias, diabetes mellitus e obesidade mórbida; no dia 7 (quarta), começou a imunização de pessoas de 40 a 44 anos. No sábado (10), será de 18 a 29 anos

- Forças de segurança - começou em 28 de março.

​Trabalhadores da educação - Todos esses profissionais de idade entre 18 e 49 anos e com comorbidades podem ser vacinados como parte do estudo CovacManaus, iniciado em 2o março.

ACRE

- Pessoas com 62 anos (suspensa) - A vacinação para pessoas com 62 anos foi suspensa na semana passada, quando acabaram as vacinas para a primeira dose. A vacinação da segunda dose está disponível a todos os que estão agendados. A Secretaria de Saúde aguarda nova remessa do Ministério da Saúde para continuar a vacinação em pessoas acima de 61 anos.

- Forças de segurança - desde o dia 7 de abril. A vacinação dos agentes de segurança ficou sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

- Trabalhadores da educação - a prefeitura diz que aguarda resposta do Ministério da Saúde para iniciar a vacinação desses profissionais.

RONDÔNIA

- Pessoas com 65 anos (suspensa) - O agendamento para vacinação de pessoas com 65 anos está suspenso em Porto Velho. A prefeitura aguarda novas doses para retomar o agendamento. Idosos já agendados serão vacinados até amanhã (9).

TOCANTINS

- Pessoas de 67 anos - A vacinação para essa faixa etária está em andamento em Palmas; previsão para demais faixas não foi divulgada

- Forças de segurança - Ainda em definição

- Trabalhadores da educação - Ainda não há previsão

RORAIMA

- Pessoas de 60 anos - A vacinação para essa faixa etária está em andamento em Boa Vista.

- Forças de segurança - O estado anunciou a vacinação da categoria, mas não foi iniciada porque a prefeitura depende do repasse de doses específicas para a classe.

​AMAPÁ

- Pessoas de 60 e 61 anos - Esse público receberá a primeira dose nesta sexta-feira (9) e sábado (10) em Macapá. Nesta quinta (8), estão recebendo a segunda dose idosos de 76 anos.

- Ribeirinhos e quilombolas - Pessoas de 50 a 59 anos também estão recebendo a primeira dose.

- Forças de segurança - Imunização começou na última segunda (5), mas houve só um dia de vacinação pois foram recebidas poucas doses.

PARÁ

- Faixa etária. Nesta semana, só há vacinação de profissionais de saúde de todas as idades em Belém.

- Forças de segurança. Parte dos agentes de segurança foi vacinada na semana passada.

- Trabalhadores da educação. Não há data. ​