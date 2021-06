Quem não conseguiu tomar a segunda dose de Coronavac em SP neste sábado deverá ir ao posto na tarde de segunda (28)

A gestão Ricardo Nunes (MDB) diz ter solicitado ao governo do estado o envio de novas doses do imunizante para fazer a cobertura vacinal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou neste sábado (26) que as pessoas que não conseguiram tomar a segunda dose da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, deverão procurar os postos de vacinação na tarde nesta segunda-feira (28), quando haverá novo reabastecimento do imunizante.

