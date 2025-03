Quem era o empresário morto em acidente de jet ski em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecido por vender e alugar lanchas, Rildemar Júnior, empresário de 30 anos, sofreu acidente de jet ski em Itapema (SC), foi socorrido, mas morreu após parada cardiorrespiratória.

O empresário Rildemar Júnior morreu na segunda-feira após um acidente com um jet ski em Itapema, no litoral de Santa Catarina. Ele era conhecido na região como "Rei do Mar", devido ao seu trabalho no setor náutico desde 2017. Rildemar vendia e alugava lanchas.

Em seu perfil no Instagram, o empresário contava com mais de 20 mil seguidores. Nas postagens, compartilhava imagens de suas embarcações e passeios pelo mar. Ele recebeu diversas homenagens após a morte, nos stories.

Além do sucesso no ramo náutico, Rildemar Júnior ficou conhecido por sua participação no clipe da música "Descer pra BC", da dupla sertaneja Brenno e Matheus. Ele foi o piloto da lancha usada na gravação do hit, lançado no final de 2024 e que se tornou viral.

Segundo relatos, Rildemar caiu na água após ser atingido por uma onda enquanto pilotava a moto aquática. Ele foi resgatado por pessoas que estavam no local e recebeu atendimento de um socorrista de folga, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória na calçada. Equipes do Samu tentaram reanimá-lo por mais de uma hora, mas a morte foi constatada no local, segundo apurou a Folha.

O velório do empresário aconteceu ontem, no Crematorium Vaticano, de Balneário Camboriú. Ao final da cerimônia de cremação, diversos pombos foram soltos e voaram, simbolizando a liberdade da alma.