Quem é Rosa Stanesco, suspeita de golpe milionário em idosa no Rio

Pelo relato da idosa à polícia, poucos meses antes do início do isolamento pela pandemia, entre setembro e dezembro de 2019, a filha morou em outra casa da família, na região serrana do Rio. Lá, o caseiro contou que Sabine discutia quase que diariamente com uma mulher chamada Valéria.

Rosa, segundo o delegado, foi presa em um imóvel em Ipanema. "Ela reside nesse imóvel há bastante tempo. É um imóvel de bom nível em Ipanema, mas ela não tem trabalho que não seja esse ligado a falar de sorte. Há evidências no local de que ela tem muito patrimônio. Se todos esses bens pertencem a ela, vamos ver. Mas vamos ver, porque ela distribuiu o patrimônio no nome dos filhos", disse o delegado.

Durante o furto e a elaboração do crime, diz o delegado, a própria idosa percebeu que a filha não parava de conversar com a Rosa. O contato entre elas se intensificou ao longo da pandemia. Geneviève contou à polícia que descobriu que Rosa e Sabine passaram a viver uma união estável.

Ela então convenceu a idosa a ir com ela até seu apartamento no bairro. Ali jogou búzios, confirmou a previsão trágica e a levou para a casa de uma segunda vidente que faria a cura —era Rosa Stanesco.

"Todos os integrantes da quadrilha têm históricos, muitos registros e as mais atuantes são a Rosa, a Diana e a Jacqueline com vidência, essa atividade de ler a sorte, colocar cartas. E tem vários registros de vários golpes que elas praticaram há mais de 20 anos", disse o delegado Gilberto Ribeiro, responsável pelas investigações.

Entre os bens desviados estão obras de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, herdadas do marchard romeno Jean Boghici, marido de Geneviève e pai de Sabine, morto em 2015.

