Quem é Luciana Santos, escolhida para comandar a pasta de Ciência e Tecnologia

Em 1998, reelegeu-se deputada estadual e, em 2000, foi eleita prefeita de Olinda com mais de 107 mil votos. Em 2004 foi reeleita, no primeiro turno, com cerca de 122 mil votos.

Foi presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia e Computação da UFPE, dirigente do Diretório Central dos Estudantes e vice-presidente da regional da UNE em Pernambuco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciana Santos, anunciada nesta quinta-feira (22) como ministra da Ciência e Tecnologia do governo Lula, é vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional do PCdoB desde 2015.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.