Queiroga sugeriu 'diálogo' da OMS com defensores de tratamento precoce

A fala do ministro foi registrada em documentos do Itamaraty que foram enviados para a CPI da Covid.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sugeriu que a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a pasta que comanda abrissem "um eventual diálogo" com "colegas médicos mesmo sobre áreas em que não haja convergência", como a do chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19.

