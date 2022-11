Queiroga recebe homenagem fake em Sergipe e tem nome camuflado

O vereador Anderson de Tuca (PDT), presidente da Comissão de Justiça, diz que a entrega do título não passou pelos trâmites necessários e obrigatórios previstos no regimento da Casa, o que significa, segundo ele, que o título não tem qualquer validade e é ilegal.

"Como vereadora, eu queria ter o direito de contestar a concessão do título, de votar contra. Não podia entregar o título sem a nossa apreciação. Eu denunciaria uma pessoa que contribuiu com a disseminação da Covid-19", afirma Linda Brasil.

Mesmo com essa maquiagem, o projeto não foi para votação, pois a pauta da Câmara de Aracaju está travada desde o primeiro turno das eleições devido a um impasse político com o prefeito.

O projeto de decreto legislativo foi colocado no expediente da quinta-feira, mas não foi votado. A vereadora Linda Brasil (PSOL), que presidiu parte da sessão, diz que leu o expediente e não compreendeu que se tratava do ministro da Saúde.

A entrega do diploma aconteceu nesta quinta-feira (3), em Aracaju, em cerimônia que contou com a presença do vereador bolsonarista Pastor Diego (PP), autor de projeto para concessão do título de cidadão aracajuano para Queiroga, e o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.