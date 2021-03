Queiroga promete 1 milhão de vacinas por dia no curto prazo e anuncia secretaria para combate à Covid

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente da república, Jair Bolsonaro, após reunião sobre a Covid-19 Raul Spinassé/Folhapress **** Em declaração no Palácio do Planalto, Queiroga, que assumiu o posto na terça (23), disse ainda que vai criar no âmbito da pasta uma secretaria especial para concentrar o combate ao coronavírus.

