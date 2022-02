Queiroga diz que 3ª dose é o que 'vai fazer a diferença' contra a Covid-19

Antes, o ministério recomendava, desde dezembro do ano passado, a aplicação da quarta dose apenas para pessoas com quadro imunossupressão que tivessem 18 anos ou mais.

Ontem, o Ministério da Saúde passou a recomendar a aplicação de uma quarta dose da vacina para pessoas com quadro de imunossupressão -como aquelas que estão realizando quimioterapia ou vivem com HIV/Aids — que tenham 12 anos ou mais.

"Quando se faz algo em dissonância com o que o Ministério da Saúde recomenda, nós não temos compromisso de entregar doses", pontuou, afirmando que a pasta "não tem o intuito" de tomar uma posição contrária ao que for decidido pelo grupo técnico.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu nesta quinta-feira (10) que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 é o que "vai fazer a diferença" contra a pandemia no Brasil e que é preciso ampliar a cobertura da população com a terceira aplicação.

