Queiroga cita 'ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil' sobre comparar vida com liberdade

Queiroga foi questionado porque muitas pessoas não precisam de dados do Ministério da Saúde para comprovar que estão vacinadas. Há pessoas que tomaram vacinas em outras partes do mundo.

Após o ataque hacker ao Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro anunciou que iria adiar em uma semana a aplicação das novas regras para o ingresso de viajantes no Brasil. As medidas entrariam em vigor neste sábado (11).

"Está no hino da independência, né? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E o sol da liberdade em raios fúlgidos. Vamos parar com essas polêmicas", disse na porta do Ministério da Saúde.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cita trecho do hino da independência -"ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil"- para defender a frase dita nesta semana sobre comparar a vida com a liberdade.

