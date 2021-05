Queiroga abre vacinação em massa contra a Covid em Botucatu (SP) e pede união

Só serão vacinados as pessoas que residem e votam na cidade. Além de um cadastro, os moradores terão de levar documentos que comprovam que mantém residência fixa na cidade, para evitar fraudes no processo.

Os postos de saúde de Botucatu abriram pontualmente às 8h, e os primeiros vacinados foram os residentes do município entre 51 e 60 anos. Feita por faixa etária, o experimento será realizado ao longo do dia.

Além de verificar a capacidade da vacina em reduzir casos, internações e óbitos por Covid-19, o projeto pretende também avaliar sua eficácia contra as novas variantes do coronavírus em circulação no estado.

O experimento realizado em Botucatu tem semelhanças com o que ocorreu na população de Serrana (SP), que foi vacinada para avaliar a efetividade da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

