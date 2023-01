Queda de ultraleve deixa pelo menos um morto em praia do Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma aeronave ultraleve caiu na costa de Aquiraz, na Grande Fortaleza, deixando pelo menos uma pessoa morta na tarde desta quinta-feira (4).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Ceará, o acidente ocorreu próximo ao condomínio Manhattan Beach Riviera e equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o local.

O chamado ocorreu às 16h19 e o Corpo de Bombeiros encontrou a aeronave na faixa de areia.

O piloto chegou a receber os primeiros socorros de banhistas e salva-vidas, mas morreu no local.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que frequentadores da praia chegaram a entrar no mar para tentar recuperar peças da aeronave que caíram.

Não há informações sobre se havia outros ocupantes no ultraleve.

O monomotor envolvido no acidente, do modelo Vimana R12, foi fabricado em 1998 e está com situação normal de navegabilidade, segundo a matrícula da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Ele pode trafegar com até um passageiro e não tem permissão para fazer táxi aéreo.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Aquiraz em busca de informações sobre como o monitoramento das aeronaves que sobrevoam a praia local funciona, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.