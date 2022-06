Queda de helicóptero no Rio Grande do Norte deixa três mortos

De acordo com os dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o helicóptero com o prefixo PP-MCJ estava em situação regular.

A aeronave era da Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) e estava realizando uma inspeção aérea de rotina. Robson Deusdette de Melo Araujo, 35, e Francisco Wilson da Silva, 52, eram inspetores da empresa e morreram no acidente. O piloto Juberson Coelho Coimbra, 65, também morreu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde deste domingo (5), um helicóptero se chocou em uma linha de transmissão e caiu em um açude na zona rural do município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, localizada a 172 quilômetros da capital Natal.

