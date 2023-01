Queda de barreira interrompe pista da via Dutra em Barra Mansa (RJ)

"Desde as primeiras horas da manhã, equipes de obra e engenharia estão no local avaliando a situação para análise da melhor medida a ser tomada", diz a concessionária, em nota.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma queda de barreiras na madrugada deste sábado (7) no km 284 da rodovia Presidente Dutra interrompeu o trânsito da pista sentido São Paulo-Rio de Janeiro, na região de Barra Mansa (RJ). Não há previsão para liberação da via.

