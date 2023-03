Queda de avião sobre casas em Belo Horizonte mata piloto de 60 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião monomotor caiu sobre os telhados de duas casas em Belo Horizonte na tarde deste sábado (11). O piloto, que estava na aeronave com a filha, morreu após ser socorrido por bombeiros e pela equipe médica do Hospital João XXIII, no centro da capital de Minas Gerais.

O avião caiu pouco antes das 15h sobre duas residências do bairro Jardim Montanhês, no noroeste da cidade. A maior parte da fuselagem, amassada, ficou presa no vão entre as duas casas. Nenhum dos moradores ficou ferido.

Pai e filha, de 60 e 33 anos, foram encontrados inconscientes e presos nas ferragens do avião. Eles foram socorridos com vida e chegaram em estado gravíssimo no hospital. Até as 18h, a mulher ainda era atendida no hospital.

Por causa do risco de explosão, os bombeiros encharcaram os tanques de combustíveis nas duas asas com espuma sintética e isolaram o local.

A perícia do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, foi acionada para inspecionar o local do acidente. A previsão é que o perito chegue ao local por volta das 22h deste sábado.

Os bombeiros não souberam dizer de qual aeroporto a aeronave havia decolado.

A queda do monomotor foi o segundo acidente aéreo em menos de 24h na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante a manhã, outro monomotor caiu no município de Sabará.

Entre os passageiros estava um bebê recém-nascido, de apenas três dias, e uma criança de três anos. Ninguém ficou ferido.