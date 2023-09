Queda de avião mata 14 pessoas no interior do Amazonas

"Contamos com o respeito à privacidade dos envolvidos neste momento difícil e estaremos disponíveis para prestar todas as informações necessárias e atualizações à medida que a investigação avançar", afirmou a empresa.

"O momento do acidente era de chuva muito intensa. Teve a informação de que duas aeronaves que estavam antes desse voo optaram por regressar a Manaus em virtude de a segurança no local não permitir o pouso", afirmou o secretário.

Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, afirmou que os passageiros eram turistas brasileiros. Ele disse que ainda não há detalhes conclusivos sobre as causas da ocorrência.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste sábado (16) no município de Barcelos (a cerca de 400 km de Manaus), no interior do Amazonas. O acidente deixou 14 mortos, incluindo 12 passageiros e dois tripulantes, segundo informações do governo estadual.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.