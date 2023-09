Queda de avião mata 14 pessoas no interior do Amazonas

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa VII (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência. Trata-se do procedimento inicial da investigação.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste sábado (16) no município de Barcelos, no interior do Amazonas. O acidente deixou 14 mortos, entre passageiros e tripulantes, segundo informações do governo estadual.

